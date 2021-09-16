立法院新會期17日開議，邀請行政院長蘇貞昌報告「3＋11」決策及備詢。據悉，行政院16日晚間已將「3＋11」決策調查報告送至立法院，根據報告指出，當初因考量有9成機師無法享有正常生活，近6成機師產生嚴重失眠問題，顯示機組員因長期處於身心健康不佳狀態，恐危及飛航安全，考量當時國內疫情平穩，指揮官陳時中因而決定調整為「加強版 3＋11」管理模式。對此，立委邱顯智不滿表示，為何今晚報告就已在網路上流出，他要行政院給立院一個說法。

調查報告指出，去年3月下旬一開始實施國籍航空機組員防疫管控機制，規定機組員「14」天居家檢疫、不得外出，惟甫實施不久，即面臨航空公司人力無法調度運作的困境，為了在疫情期間仍能提供必要且安全的航空客貨運輸，前開14天居家檢疫措施，在實施8天後，於3月底就改為「3＋11」（即返台應進行3天居家檢疫，及11天自主健康管理， 以下稱為「基礎版 3＋11」）。

不過，指揮中心因應國際疫情嚴峻，以及去年12月20日發生紐西蘭籍機師境外移入確診，造成2名機師同事染疫事件，要求航空公司重新檢視外站管理機制、機上執勤全程防護、派飛管理及查核機制，配合已啟動的「秋冬專案」， 宣布自今年1月1日起，對長程航班機組員實施 「7＋7」管理模式（7天居家檢疫，經 PCR 陰性， 加上7天加強版自主健康管理），並視落實情形及居家檢疫期滿採檢結果，再決定後續是否調整管理模式。

報告同時也指出，4月13日，因「5＋9」管理模式實施已屆滿一個月，指揮官召集指揮中心相關任務組及專家就數項議題進行討論，其中就「國籍航空機組員 防疫管控機制」部分，經檢視1月 1 日至4月11日，超過9千人次的機組員居家檢疫期滿採檢結果全為陰性，代表不論實施「7＋7」或「5＋9」的管理模式，機組員於執勤後返台均零確診，其境外染疫風險已有效控制，且當時國內本土零確診 已超過 60天，3 個多月來平均每日境外移入亦僅約2、3例，考量國內疫情平穩，航空公司的外站「零接觸」管理（抵外站機組員快速通關， 搭專車至合約防疫旅宿、住宿限同樓層、1人17室、禁離房門、限房內用餐等、禁當地訪客）、對機組員機上執勤全程防護的管理機制已有落實，因此決定調整為「加強版 3＋11」管理模式（3天居家檢疫，經PCR陰性，加上11天自主健康管理），並隨即於隔日指揮中心記者會 中對外宣布，自4月15日起實施。

調查報告表示，對於機組員的防疫管理模式，指揮中心從去年一開始的「14」、「基礎版 3＋11」，到今年元月「7＋7」、3月「5＋9」、4月的「加強版 3＋11」， 都仍持續滾動修正。

「包括行政院長蘇貞昌、陳時中指揮官，或指揮中心在防疫過程所做的每一個決定、每一項決策，不可能都盡善盡美」，但回顧前年底，在疫情剛爆發、甚至全世界都還未能察覺之時，行政團隊即已有先見，並全力投入防疫，在那關鍵的33天，做出「登機檢疫」、「暫停旅行社出團武漢」、「禁止 醫用口罩出口」、「健保卡勾稽入出境資料」及「延後兩週開學」等重要決策，終能確保國人一整年的平安。

不過報告提前流出，讓立委邱顯智大為不滿，16日深夜在臉書PO文表示，立法院等不到的報告，卻在江湖上流傳，立院同仁多次詢問明天「3+11」的報告，何時可以送到立法院，得到的答案都是：明天上午7:30。沒想到，稍早江湖上卻已經流出報告定稿本，而手上的這份，也是從記者手上輾轉獲得。

他想請問行政院，為什麼早就做好的報告，卻要拖延到質詢當日早上才提出？並請問蘇貞昌院長，這是行政部門面對立法院該有的態度嗎？這件事情，行政院必須要給個說法。