動作名導林超賢2015年的巔峰代表作《破風》，可說騎遍臺灣與世界美景。在花蓮取景的場景，更是一場扣人心弦的單車賽事，看著主角彭于晏與隊友崔始源、竇驍齊奮戰，驚險地騎乘在台8線山路上，速度逼近時速80公里，劇情安排讓彭于晏在燕子口撞到山壁，但他仍不放棄，帶著一身傷在終點太魯閣大橋奪得勝利，看到這裡腎上腺素跟著飆升不說，也讓人感動得熱淚盈眶。
台8線向來是自行車友最愛挑戰的路線，每年舉辦的臺灣KOM自行車登山王挑戰，從七星潭騎到3275公尺的合歡山武嶺，法國自行車雜誌曾將此賽事列為世界10條最艱難和最美的50條自行車賽路線之一，沿途美景更是數不勝數，除了可欣賞國際級的峭壁、峽谷風光，太魯閣內將近有30條步道，不管是步行、騎單車、乘車都能享受太魯閣特有的四季美景。
太魯閣大橋
地址：台9線182公里處
時間：全日開放
廁所：無
本文作者:花蓮趣
(本文摘自《花蓮趣》38期)
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