2009 年全劇幾乎都在花蓮取景的優質電視劇《比賽開始》，由獲得多項金鐘獎入圍肯定的導演梁修身精心打造，其中最經典地標「太魯閣牌樓」當然也入鏡，從以前到現在，在太魯閣牌樓前留影「到此一遊照」，絕對是旅人來到花蓮必有的回憶之一。
這座帶有中國宮殿風格的牌樓，位於錦文橋南端橋頭與中橫公路交會之路口上，匾題「東西橫貫公路」六字出自當代重要書法家王壯為先生手書，可說是自中橫公路開通以來最富代表性的象徵。從牌樓往右而上，會來到太魯閣遊客中心，提供詳盡的太魯閣地質、生態及旅遊資訊，鄰近的太魯閣臺地步道，約1公里的路程平坦好行，很適合到此愜意享受悠閒時光。
太魯閣牌樓
地址：台8線187.5公里處
時間：全日開放
廁所：無
太魯閣遊客中心
地址：花蓮縣秀林鄉富世291號
電話：03-8621100#811
時間：08:30-17:00（每月第二週週一休館）
廁所：有
本文作者:花蓮趣
(本文摘自《花蓮趣》38期)
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