星座運勢網站「星座上上簽」分析，白羊座、金牛座、水瓶座性格單純，從來不會想要跟他人鬥心機、耍手段，有時很容易遭到有心人利用，因此損失金錢和時間，甚至被欺騙感情，讓人非常心疼。

▍1.白羊座

白羊座的性格單純直爽，甚至到了神經大條的地步，他們有話直說，從來不會把心事憋在心裡，在他們的世界完全沒有玩手段、鬥心機這種事，只要對他好，他就會加倍回報，他們對朋友很講義氣，朋友有難第一時間就會伸出援手，絕對不會見死不救。白羊座心地善良，很容易相信別人，尤其是朋友說的話，更是深信不疑，有時被出賣了還會幫忙數錢，在愛情中也很容易被花言巧語欺騙，傻傻的付出最後卻什麼都得不到。

▍2.金牛座

金牛座穩重又沒心機，愛好和平，不喜歡與人爭執，如果和別人吵起來，他反而會先檢討自己，不希望自己的行為傷害到他人。金牛座骨子裡非常老實，不喜歡把問題複雜化，常常會想要大事化小、小事化無，他們很相信朋友，在朋友面前幾乎沒有秘密，任何事都會跟大家分享，因此很容易被利用，有時因此損失金錢，甚至感情遭到欺騙，他們依然學不會防備，令人心疼。

▍3.水瓶座

水瓶座與人相處時直來直往，想到什麼就說什麼，不會刻意隱藏，從他的行為舉止就能看出他的情緒，他們不在乎旁人對自己的評價，因此從來不會刻意去討好他人，也懶得動心機去算計別人。水瓶座非常熱心，如果有人需要幫助，只要開口他們就會盡力援助，有時會遭到有心人利用，不過他們也不太會把這些事放在心上，活得非常豁達。