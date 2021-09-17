甜蜜的戀愛是生活中不可或缺的調劑品，但有些人卻把愛情當作人生中最重要的事情，搜狐網命理專欄分享，白羊座、射手座、巨蟹座、雙魚座的人天生重感情，而且非常依賴另一半，只要沒有愛情的滋潤，就會活不下去。

▍1.白羊座

白羊座的人個性單純天真，擁有一顆勇敢無所畏懼的心，做任何事情都不怕失敗，因為他們追求刺激與挑戰，只要想到什麼就會立刻動手去做，行動力十足。對他們來說，愛情也猶如一場冒險，是生命中最不可或缺的事物。

▍2.射手座

射手座的人極度害怕孤單，不願一個人獨自生活，因此平時出門一定會呼朋引伴。他們天生很重感情，喜歡無時無刻跟朋友或情人膩在一起，但比起友情，他們更不能沒有愛情，就算朋友再多，也無法填補他們心靈的空虛及無助。

▍3.巨蟹座

巨蟹座的人生性敏感，對人對事都很多疑，極其缺乏安全感，需要透過他人的愛來建立自信，在他們看來，愛情就如同氧氣，若沒有愛情滋養，人生就沒有意義，唯有感受被愛，他們才能有歸宿感，非常依賴他人。

▍4.雙魚座

雙魚座的人情感異常豐富，熱愛追求夢幻與浪漫，總把愛情當成生存的動力，唯有談戀愛的時候，才能讓他們真真切切地感受到世界的美好。他們認為愛情至上，不能沒有愛情滋潤，因此在擇偶時，完全不會在乎對方的經濟狀況好或壞，只在意另一半能不能給他們滿滿的愛。