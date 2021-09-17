河北省邢台市王硇村位於太行山深處，自古多匪，當地建築設有槍眼，村內石頭巷道彎彎曲曲，大宅院甚至有地道互通；附近的前南峪村則以千年板栗樹聞名，其中一株在唐朝獲歷史唯一女皇帝武則天賜名千年板栗樹。

前南峪村顧名思義，就是位於山谷處。過去交通不便，經濟情況也不會太好，但村集體大力發展果樹觀光業，目前光板栗樹就有30多萬株，還種到梯田上，一眼望去，滿山皆綠，被稱為「太行山最綠的地方」。

村裡頭的板栗樹有2000多棵是超過300年的老樹，其中一株達2500年樹齡，唐朝時獲武則天冊封贈名。

前南峪村大力發展板栗觀光之外，也引進了歐洲桑葚、烏克蘭櫻桃、澳洲油桃、美國葡萄等高級水果栽植。在缺水的太行山區，採用全球最先進的以色列滴灌自動作業，使這小小山村變成豐饒的水果之鄉。

王硇村的由來很奇特，據說是明朝永樂年間，一個南方的王姓官員，因為押送興建紫禁城的皇綱遭劫，只好棄官而逃，躲到山中形成了王姓村落。

數百年不變的石頭巷道，極具太行特色，全村巷道沒有一條是直通到底的，全都彎彎曲曲，外人闖進來，三轉兩轉就會迷路；很多宅院設有地道，必要時可以棄房而逃。

外人要打進王硇村很不容易，房屋的角樓均設有瞭望孔跟槍眼，加上道路彎曲且有抵禦設施，一座座的石頭建物，見證老山村的向心力。