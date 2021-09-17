自從開始施打新冠疫苗之後，止痛藥儼然成為民眾減輕疫苗副作用的救星。不過要提醒的是，如果不當服用止痛藥，有可能把藥物引發的過敏反應與疫苗副作用混淆，民眾要是誤以為起疹、紅腫、發燒等藥物過敏症狀，就是由疫苗引發副作用而加重止痛藥用量的話，惡性循環恐造成更大傷害。

藥害救濟基金會就曾發布因止痛藥引發藥物過敏的案例。這名48歲男子在服用含像普拿疼這類乙醯胺酚（acetaminophen）成分的止痛藥後，陸續出現皮膚紅腫、脫皮及水泡等現象，就醫後確診為史蒂文生強生症候群（Stevens-Johnson syndrome SJS），經治療後才從鬼門關前走一回。

●藥物過敏也有延遲性 用藥後長達2-3個月都可能出現

藥害基金會曾經調查全台1072名18歲以上民眾，發現高達7成民眾以為「藥物過敏只在吃藥後立即出現」，2成民眾以為藥物過敏只在老人、小孩、孕婦及曾有藥物過敏史的特定族群才會發生，但這些認知都是誤解迷思，民眾對藥物過敏的知識明顯不足。

事實上，在服用、塗抹或注射藥物後，引發身體出現過敏症狀，就稱為藥物過敏。值得注意的是，藥物過敏可能立刻發生，也可能在服藥後兩到三天，甚至也可能在兩到三個月才出現，這些延遲性反應讓醫師在病情判斷上相對困難。

藥物過敏反應的前趨症狀，此時建議先停止用藥，盡速帶著藥物回原開立處方醫院之醫療院所就醫，即時診斷治療。(資料來源/藥害救濟基金會、圖／中時新聞網陳友齡製圖）

●藥物過敏無特定危險族群 止痛藥也是過敏大宗

北市聯醫和平婦幼院區皮膚科主治醫師林瑞宜指出，藥物種類形式繁多，因此並無特定過敏族群。值得注意的是，越是多重用藥的慢性病患或是長者，越容易藥物過敏。

（圖片來源／藥害救濟基金會）

除此之外，民眾最常自行服用的消炎止痛藥，絕對不要超過每日安全劑量。以普拿疼類乙醯胺酚藥物來說，每顆500mg的乙醯胺酚每天不得吞服超過8顆。

此外，由於乙醯胺酚成份也常見於感冒退燒藥與安眠藥，因此止痛藥若與其他藥物一起使用前，一定要先向醫師或藥師諮詢。如果誤把藥物過敏當成藥物副作用而輕忽，嚴重時一樣會致命，千萬不要掉以輕心。