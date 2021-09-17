台灣早餐的選擇多樣豐富，但是往往糖分跟熱量超標，維生素與礦物質攝取容易不足，營養不均衡，加上許多人久坐辦公，運動量不足，越吃越胖，新陳代謝變差是忙碌現代人的通病。因此選擇低負擔、營養均衡且快速方便的早餐，是忙碌上班族及通勤學生，維持健康的關鍵！

資深營養師游晏涵提醒，現代人生活忙碌，平時趕著上班上學，早餐偏向精緻化，大多也是選「好吃」而買，漢堡、鐵板麵平均就有500大卡、蘿蔔糕、燒餅等也有300大卡，再加上ㄧ杯冰奶茶，不僅熱量更超標，優質蛋白質不足，且還含有高油、高鹽、高糖的問題，微量營養素也容易缺乏。天天吃容易造成身體一大負擔。

根據知名健康品牌美商賀寶芙於九月初公布「2021年亞太區健康早餐大調查」調查報告顯示，亞太地區消費者養成吃早餐的習慣的最主要原因是為了改善自身的健康。受到大環境健康威脅影響，有一半受訪者更表示，與之前2-3天才吃一次早餐相比，現在每週約有6-7天都會吃早餐，顯示多數人意識到健康早餐的重要性，為了健康，開始調整飲食習慣!。

亞太地區約有73%消費者意識到，早餐攝取『優質蛋白質」對人體的重要性；67%受訪者表示，早餐補充蛋白質使他們一整天精力充沛，更有活力；65%受訪者認為蛋白質有助於維持健康的肌肉；53%受訪者表示早餐含有豐富蛋白質有助於提高身體保護力。

(2021亞太區健康早餐大調查結果出爐，顯示全球環境變動過後，民眾更重視早餐須攝取均衡的營養，以及足夠的蛋白質/賀寶芙提供)

資深營養師游晏涵指出，營養均衡又無負擔的早餐，必須具有豐富的蛋白質，且沒有過多的熱量與精緻糖與澱粉，才能活力開啟每一天。建議早餐補充一份蛋白質，如一顆水煮蛋或1杯240c.c的牛奶或豆漿 (約有7克蛋白質)。

賀寶芙是很多歐美消費者的營養均衡無負擔早餐新選擇，營養奶昔含有一餐所需的均衡營養素，包括９克優質蛋白質、19種維生素、礦物質及多種植物營養素，比起早餐店燒餅油條以及三明治等食物動輒500~600大卡左右的熱量，又高油高鹽高糖，喝起來營養均衡且輕鬆無負擔。

(賀寶芙營養奶昔不僅營養均衡，且含有7種不同口味，兼顧消費者的健康與味蕾/賀寶芙提供)

賀寶芙營養奶昔共有7種不同口味，還可搭配牛奶、豆漿等飲品，如果想要更有飽足感，建議可以加入新鮮水果、麥片等，讓早餐不只營養均衡，幫助增加體力，還能變換喜好口味，自由搭配。早上喝一杯賀寶芙營養奶昔，營養均衡無負擔，讓一整天的活力來源，從早餐開始！