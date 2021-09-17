頭髮可說是人的第二張臉，每個人隨著不同的髮型，展現各人的特色。掉髮、白髮、沒有光澤等問題，常見因營養不良或保養不佳所致，嫚嫚營養師指出５種常見問題並在社群上分享，如何照護、補充營養，健康顧好自己的秀髮！

●常見５種頭髮問題，營養師教用吃的保養！

嫚嫚營養師表示，頭髮除了展示每個人的不同特色外，也具有保護頭部、保暖的作用，日常常見５種頭髮問題，包括了掉髮或稀疏、生長慢或無光澤、白頭髮、頭皮屑或頭皮癢、脆弱易斷髮，可適度的補充相關營養保護頭髮。

(圖/今健康提供)

●掉髮、稀疏：

與營養相關的掉髮問題，常見如行經期的女性常因貧血所致，導致毛囊缺乏氧氣及養分而掉髮，嫚嫚營養師建議可適度的補充「補血食物」，如豬血湯、蛤蠣湯等，若情況較為嚴重，應就醫檢查後補充鐵劑。

也有研究發現，維生素D缺乏的女性，頭髮健康程度較差，也可能出現掉髮情況，建議每周曬個太陽3~4次，每次15分鐘，以補充維生素D。而日常也應留意綁頭髮的力道，避免過度拉扯使得掉髮。

●長得慢、無光澤：

嫚嫚營養師指出，頭髮的成份當中有65~95%是蛋白質，蛋白質缺乏便沒有足夠的原料，也就生長得慢，且要頭髮有光澤，也得要有含硫胺基酸。因此建議可每日吃個全熟的雞蛋，從中補充優質蛋白質、硫胺基酸、幫助生長的維生素B群等營養。不過要注意的是，不可吃生雞蛋，生雞蛋中有抗生物素成份，少了生物素會阻礙頭髮生長。

●白頭髮：

嫚嫚營養師表示，毛囊中的黑色素細胞老化或受傷，會使得黑色素分泌不足，進而長出白頭髮。因此保護黑色素細胞很重要，可每日攝取兩拳頭大的水果，從中攝取維生素C提高抗氧化能力，減少自由基攻擊黑色素細胞。

除此之外，太陽的紫外線也容易傷害黑色素細胞，鹽分攝取過量、精緻甜食、咖啡因過量、壓力過大等則容易使得交感神經活化過度使黑色素細胞衰竭，如常聽到的「一夜白髮」就多是出自於此。因此建議平時出門可戴上帽子保護頭髮；飲食上盡量避免上述的風險因子，如洋芋片、速食、蛋糕、含糖飲料、咖啡、可樂等。

●頭皮屑、頭皮癢：

頭皮發炎、乾燥容易增加皮屑生成，出現頭皮屑、頭皮癢的情況，除了挑選合適的洗髮精以外，嫚嫚營養師也建議飲食上可多攝取Omega-3脂肪酸，幫助抗發炎、維持頭皮健康。可從鮭魚、鯖魚、秋刀魚等青背魚攝取，每周兩次。亦可從亞麻仁籽、奇亞籽中攝取，素食者可參考。

另外，在攝取抗發炎的營養外，也要注意避免發炎的風險因子，最常見的如油炸食物，油炸食物中的劣質油會促進發炎反應，建議盡量少吃。

●頭髮脆弱易斷：

嫚嫚營養師指出，此問題常見出現在過度或極端節食、減重者身上，患者營養不均衡，難以長出健康的頭髮。另外，像是經常有腹瀉問題、或是吸收能力不佳的年長者，也常見會有缺鋅的問題，影響細胞正常分裂，造成頭髮脆弱。建議可從牡蠣、南瓜子等攝取。

(圖/今健康提供)

頭髮保養越早越好，遲未改善盡早檢查！

嫚嫚營養師表示，頭髮的健康保養越早開始越有利。提醒若有上述問題可檢視是否有相關的風險因子，並從中調整改善，若遲遲無法改善，建議盡早檢查找出原因為佳。