美國職棒大聯盟(MLB)每年例行賽到了季末的時候(約9月左右)最常被討論的話題就是哪一隊還有機會可以晉級季後賽、他們晉級的資格是什麼、這段期間這些球隊的比賽表現可能會如何以及對其進行運彩投注有沒有什麼眉角等，今天來跟大家談一談。

從MLB季後賽賽制 看運彩投注眉角

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

首先，2021美職季後賽晉級的資格是由2個聯盟(美聯與國聯)各3個「分區冠軍」(東、西、中)以及各2支取得「外卡」資格的球隊共10隊晉級參加，其中「外卡」資格是由聯盟分區冠軍以外勝率最高的2支隊伍取得。聯盟內的2支「外卡」隊伍會先進行1場淘汰的「驟死賽 (wild-card game) 」，勝出的隊伍才可以與其他3個分區冠軍分組進行5戰3勝的「分區系列賽(Division Series)」，獲勝隊伍可再晉級7戰4勝的「聯盟冠軍系列賽(Championship Series)」，取得聯盟冠軍後再與另一個聯盟的冠軍進行7戰4勝的「世界大賽(World Series)」。

MLB外卡及季後賽賽制。(台灣運彩提供)

截至9/13(一)美聯光芒、白襪、太空人暫居東、中、西分區第1，分別領先各分區第二的藍鳥(紅襪並列)9.0場、印地安人12.0場、運動家(水手並列)6.5場的勝差，「外卡」則由藍鳥及紅襪暫居領先，洋基、運動家及水手則緊追在後；國聯則是勇士、釀酒人、巨人暫居東、中、西分區第1，分別領先各分區第二的費城人4.5場、紅人14.0場、道奇2.5場的勝差，「外卡」由道奇及紅人暫居領先，教士、紅雀及費城人緊追在後。還沒完全站穩分區冠軍篤定晉級季後賽的球隊如太空人、勇士及巨人等，接下來的比賽，可以說是場場疏忽不得，勢必力戰到底；還有機會爭奪外卡資格或是直接取得分區冠軍的運動家、水手、費城人及道奇，想必也會卯足全勁求勝，爭取晉級資格，大家投注運彩「不讓分」玩法時可以納入參考。

美職各分區戰績暫居前2名球隊。(台灣運彩提供)