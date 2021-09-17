5月中台灣本土疫情大爆發，外界普遍將矛頭指向「3+11」放寬機組員檢疫規定，其中居中協調並提出「強烈建議」的民進黨立委范雲更被視為罪魁禍首，未料16日政院調查報告出爐，不僅未提過失，反不斷吹捧自己功勞，遭網友罵翻，更酸「乾脆大家都跟范雲道歉」。

政院報告指出，原先7+7或5+9規定對機組員身心造成莫大衝擊，影響飛航安全，考量當時疫情得到控制，因此調整為3+11，政院稱每項政策都不可能盡善盡美，稱讚行政團隊早在疫情爆發就有先見之明，迅速應變，做出各類防疫決策，也才能從5月中每日上百例確診壓低至如今個位數，創造二次防疫奇蹟。

由於這份調查報告從頭至尾未提范雲，會議記錄等疏失，反而不斷稱讚自己防疫得當，報告曝光後引起在野立委們不滿，更讓網友憤怒不已。

不少鄉民怒批政院：「出生到現在，第一次看到新聞人物的臉感到噁心，想吐」、「這樣不健康的報告Duck不必」、「人不要臉，天下無敵」、「球員兼裁判，厲害了」、「查無不法，謝謝指教」、「自吹自捧的智障報告」、「乾脆全台灣人都跟范雲道歉好了」、「那當初幹嘛推給陳宗彥」、「問你3+11你在說以前防疫政策很棒」、「這不是調查報告嗎，怎麼變成歌功頌德的論文了」、「連報告都不忘大內宣，厲害了我的黨」、「沒會議記錄，有調查報告。處女生小孩」。