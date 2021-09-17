近來大陸富人遭殃的情況特別多，從馬雲開始，一連串富豪不是被罰就是面臨財務困境，例如正處於風暴當中的恒大集團許家印，連已破產多年的前山西首富李兆會也因一則懸賞公告被再次拿出來追打一番。李兆會當年才29歲就獲得山西首富與最年輕首富的頭銜，名震一時，但在短短幾年內因破產躲債失蹤，遭法院懸賞通緝，過程更是充滿高度的戲劇性。

前山西首富李兆會前天再次出現在上海高級法院的公告上，被懸賞告知其下落者可以獲得10萬人民幣獎賞，若提供可執行財產線索獎10%，最高可獲2100萬元人民幣。此事在網路上引爆成熱門話題，各種自我調侃、相互消遣的段子奔湧而出，氣氛非常熱鬧。雖然李兆會落難已有數年，顯見前最年輕首富的頭銜還是很吸引人。

李兆會是原山西海鑫集團董事長，1981年出生於山西運城市所轄的聞喜縣，2005年畢業於武漢科技大學企業管理系。他的父親李海倉1987年在盛產煤的山西運城創辦了洗煤焦化廠，隨後又辦了使用大量焦煤的鋼鐵廠─海鑫鋼鐵。作為改革開放首批下海經商的企業家，李海倉工作勤奮，初期發展順利，接續擴展了多家與鋼鐵、水泥相關企業，還搞起房地產。到了1992年，李海倉成立山西海鑫鋼鐵集團，總資產30億元人民幣，也因為成為傑出企業界代表當選了大陸民主黨派全國工商聯的副主席，2002年被列入《富比士》大陸百位富豪榜上第27位。

2003年海鑫集團創辦人李海倉突然在公司遭槍殺，正在澳洲讀書的李兆會被急召回國接掌父親事業，當時海鑫鋼鐵已是山西最大鋼鐵集團，而李兆會還只是個年僅22歲的大學生。（圖／中新社)

隨著父親李海倉創業有成，李兆會與妹妹李兆霞被送往澳洲留學，進入墨爾本大學學習企業管理。據他學校內友人表示，李兆會個性樸實，沒有富家子弟氣息，他的親戚與朋友也都認為他個性溫和良善。2003年李海倉突然在公司遭槍殺，兇手也在現場自戕。正在澳洲讀書的李兆會被急召回國接掌父親事業，當時海鑫鋼鐵已是山西最大鋼鐵集團，而李兆會還只是個年僅22歲的大學生。

才接手父親事業1年，李兆會在2004年度《富比士》的中國百大富豪排行榜上超越了父親，衝上第19名。（圖／網路）

接班初期李兆會行事低調，但也想有一番作為，2003年下半年在叔輩們的協助下，投資建立了高爐煤氣發電廠，隔年就讓海鑫鋼鐵總產值達到70億元人民幣，當時海鑫被評為大陸納稅民營企業第1名。2004年度《富比士》的中國百大富豪排行榜上，李兆會超越了父親，衝上第19名。

盛名之後，年輕的李兆會引來各種牛鬼蛇神找他投資，2005年成立了2家投資公司，進軍大型地產開發與主題公園。2008年李兆會將父親布局民生銀行的股票出手，獲利26億人民幣。此後，他疏忽了鋼鐵本業，著迷於資本遊戲，投資了證券、銀行、港口、保險、信託基金、農業、能源、化工等行業，同年靠著投資收益以125億元人民幣身價成為山西首富，也是大陸最年輕的首富，2010年再以100億元人民幣身價再次登上胡潤富豪榜，當時年僅29歲。

李兆會在最風光的時候，於2010年與因電影《非誠勿擾》而走紅的明星車曉結婚，成為媒體與網路最熱門的話題。（圖／網路)

李兆會與車曉的婚禮擺了500桌酒席、禮車200輛，鋼鐵廠上萬員工全部發送500元人民幣喜錢，可謂盛況空前。不過這場婚姻僅維持了1年多就結束。（圖／網路)

李兆會在最風光的時候，於2010年與因電影《非誠勿擾》而走紅的明星車曉結婚，成為媒體與網路最熱門的話題，婚禮擺了500桌酒席、禮車200輛，鋼鐵廠上萬員工全部發送500元人民幣喜錢，可謂盛況空前。不過這場婚禮也成為李兆會人生的最高潮，僅維持了1年多就草草結束。

李兆會結婚時，他家傳的鋼鐵本業與另外投資的事業已快速走下坡，離婚後不久海鑫鋼鐵爆發危機，資金鏈斷裂、債務沉重、拖欠工資、工廠停產等，2014年春節後海鑫鋼鐵就宣告破產。海鑫集團被法院進行重整，在清理個人資產與公司負債後，李兆會個人仍有約10億元人民幣債務。2017年12月李兆會上海法院限制出境，並被列為失信人，據法院查找，其名下已無可執行的財產。

海鑫集團因債務危機被法院進行重整，在清理個人資產與公司負債後，李兆會個人仍有約10億元人民幣債務。圖為李兆會在債權人大會上。（圖／網路)

海鑫鋼鐵集團由盛轉衰，李兆會從未公開談論原因。大部份的評論都指其為「敗家子」，但也有人認為他很精明，趕在行業大跳水前撤退，可能很多資產早已移轉到國外。業界分析其失敗原因受金融資本獲利快的引誘而荒廢本業，以致兩頭落空。到了40歲還背負龐大債務而東躲西藏，一度風光的最年輕首富落得如此下場，令人不勝唏噓。

大陸號稱是全球億萬富豪最多的國家，富豪們大起大落、入獄坐牢、隱姓埋名或捲款出逃的人數也特別多，這種大陸市場經濟發展初期的現象成為人們茶餘飯後最喜歡談論的話題，雖然經濟運行已更加規範化，但這種現象並沒有減少，反而有增多的跡象，例如近期就可能又會有很多富豪跌落雲端，未來恐怕還會有更多值得深入研究與探討的故事。