國民黨主席選舉將於9月25日投票，孫文學校總校長張亞中在9月4日辯論會及移送考紀會風波後，聲勢看漲。張亞中在廣播節目接受專訪時被問到，若當選黨主席，2024總統大選有沒有必勝的方法？他表示，他有一套2024的「必勝方程式」，就是「天王」加上「團結」，再加上「和平備忘錄」。

主持人黃暐瀚16日在廣播節目《品觀點》訪問張亞中，他表示，原本國民黨主席選舉之初，國民黨內幾乎無人看好張亞中，沒想到他人氣直衝，現在誰也不敢斷言，925投票出爐後，當選的不會是張亞中。

張亞中則表示，他不只是有信心去贏得黨主席選舉，他還有一套2024的「必勝方程式」，就是天王加上團結，再加上和平備忘錄。他若當選黨主席，這一、兩年，要想辦法跟北京簽「和平備忘錄」，若簽了「和平備忘錄」以後，黨員公投，通過就是黨的政策；黨的政策加上天王、加上團結，再加上和平備忘錄，就等於勝利。

張亞中指出，2023年4月，他如果沒辦法跟北京簽署「和平備忘錄」，或是簽署回來以後，黨員公投沒有過，他就會馬上請辭主席下台，把黨主席讓給總統參選人。而明年3月，他就會公布總統初選規則，先確定遊戲規則，黨員佔多少、民調佔多少，2024總統參選人確定之後，也會立刻交出「兵權」，把黨中央的人事權、財政權，通通交給總統參選人去統一調度，不會有多頭馬車的問題。