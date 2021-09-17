8月新冠疫情剛剛趨穩，台北市的餐廳酒吧陸續解封，不過，大安區某酒吧9月初卻傳出有黑道砸店，而該店赫然是女星梁佑南的兒子方璿（27歲）開設。據了解，當天數名男子一起到店內喝酒，期間疑似與方璿發生口角，還動手揍人，經查這群人是幫派份子，至於引發糾紛的原因是否與爭地盤或收取保護費有關，警方正全力追查中。

梁佑南是一位知名女演員，原來的藝名是梁又南，曾當選過佳樂小姐第6名，曾在中國民間故事、天眼、風水世家、國父傳、我在死牢的日子、大頭兵上戰場、美麗的願望及青春換日線等電視劇集及電影中演出，其女兒方琦也是藝人。

據了解，案發當晚3、4名男子到該店內VIP包廂消費，未料酒過三巡，疑似因為不滿年輕老闆方璿「態度不佳」，加上雙方都已喝醉，因而爆發口角衝突，一群人亂砸東西，甚至打了方璿，店內其他工作人員見狀，嚇得打電話報警。

該餐酒館地下室為酒吧，裡頭有間VIP室，據傳「兄弟」們挑剔老闆方璿態度不佳，雙方因而起口角衝突。（圖／翻攝自方璿IG，非當事人）。

員警到場後，滋事分子已經離去，隔天方璿酒醒後，警方再度前往了解案情，方璿只低調表示「我喝到斷片，想不起來發生甚麼」，也未去驗傷。據悉，警方已鎖定具有幫派背景的幾名對象，正展開深入追查。

事發後，該餐酒館仍繼續營業，本刊記者日前到該餐酒館，發現酒吧生意不錯，吧檯已幾乎坐滿，VIP包廂內有一群客人正在飲酒作樂，老闆方璿身穿白T恤招呼客人，看前顧後，不時附耳小聲提醒工作人員，看起來相當認真。

本刊調查，方璿去年頂下該間酒吧，重新以「教堂風格」裝潢，12月開幕時許多藝人前來站台剪綵，餐酒館1樓是賣早午餐、咖啡，餐飲，地下室則為酒吧。

今年5月疫情大爆發，梁佑南接受記者採訪時曾說，受到疫情衝擊，「兒子快哭了」，餐廳營運半年被迫關店，不過也緊急加強隔板、梅花座、實名制等措施，而這一關就是3個月，直到8月21日餐酒館才恢復正常營業，豈料，又遇上黑幫鬧事，真是屋漏偏逢連夜雨。

方璿所開設的餐酒館，設計風格獨特，大門就是教堂彩繪玻璃，但因為疫情關係經營半年就關門，解封後又鬧糾紛。（圖／焦正德攝）。

本刊致電女星梁佑南，求證其愛子方璿之餐酒館遭黑幫鬧事一事，梁佑南表示自己不常到餐酒館，並未獲悉此事。她坦言開店以和為貴，每天有形形色色客人上門，難免喝醉說話較大聲，動作比較大，但她相信兒子都能處理得宜。

更多 CTWANT 報導