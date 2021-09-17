第九輪BNT下周開打！符合資格的民眾為「18歲至22歲」、「65歲以上」和「40歲以上的第九類」，這3類人記得在今天中午12點前登入平台進行接種BNT疫苗的意願登記，接下來預計可在9月20日10時至9月22日預約接種，最快可在9月25日打到疫苗。

第九輪BNT符合資格的對象可分為3大類，分別是18歲至22歲的年輕人、所有65歲以上的長者，以及40歲以上的第九類對象。這些人可以在今（17日）中午12時前登入平台修改疫苗接種意願，加選BNT疫苗。

登記意願成功且符合資格的對象要特別注意，第九輪BNT預約接種時間為9月20日10時至9月22日12時止，要記得在平台開放的時候上網進行預約，才算是完成整個流程。另這波疫苗預計在9月25日至10月2日開打。

而第九輪疫苗除了BNT之外，也開放在9月28日（含）打高端疫苗滿4週以上的民眾預約第二劑，預約時間同樣是9月20日10時至9月22日12時為止，不過，高端疫苗第二劑則是預計在9月30日至10月2日開打。

首批BNT疫苗已經在昨天完成封緘檢驗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，BNT校園接種將從9月23日啟動，本周六（18日）就會開始配送疫苗到各個縣市，接下來則會精算疫苗剩餘量，提供給第九類的族群接種，如果都打完還有剩，就會開放給65歲以下的民眾接種。