明起一連4天中秋節連續假期，南海有熱帶擾動發展！今、明兩天晴朗炎熱，午後有陣雨，不排除出現較大雨勢或雷雨，降雨區域以山區為主，提醒民眾連假期間若前往山區，務必注意天氣變化。

根據各國模式模擬，19日起南海有一熱帶擾動發展，有機會長成颱風；若成颱將是今年第15號「電母」。氣象專家吳德榮指出，各國模擬雖不一致，但得出來的結果「都距台灣很遠」，估計將往中南半島移動，不至於影響中秋連假天氣。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指今晨西半部局部地區有雲系回波消長，帶來小範圍降雨。今、明兩天晴朗炎熱，山區中午過後有強對流發展，帶來陣雨或雷雨，應注意劇烈天氣。

今各地氣溫：北部23至35度、中部23至36度、南部24至35度、東部23至35度。

另外，輕颱「璨樹」於東海打轉後，緩慢向北北東移動；今轉東北東侵襲日本。吳德榮表示，「璨樹」即將減弱為溫帶氣旋，不過這兩天影響日本期間，仍有不小威脅。