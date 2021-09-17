行政院長蘇貞昌今(17日)將在立法院報告「3+11」決策及備詢，行政院昨(16日)將決策過程專案報告送到立法院，不過，內容未提「3+11」是破口，還稱防疫過程每個決策，不可能盡善盡美。此報告曝光後，引起不少網友討論，許多人更在相關新聞底下留言表示，「簡單來說就是『不然你要怎樣』的意思」認為這6字才是真正想法，另有網友稱「打從心底要把錯推給別人，怎麼會覺得自己有破口呢？還覺得自己功勞滿滿吧」、「不意外，連沒有會議紀錄都是」。

本土疫情5月中旬爆發，外界指破口是機組人員防疫管制放寬為「3+11」，立院6月17日通過朝野協商，決議要求政院在3個月內成立調查小組，提出書面調查報告。

該調查報告指出，對於機組員的防疫管理模式，指揮中心從去年一開始的「14」、「基礎版 3＋11」，到今年元月「7＋7」、3月「5＋9」、4月的「加強版 3＋11」， 都仍持續滾動修正。 包括行政院長蘇貞昌、陳時中指揮官，或指揮中心在防疫過程所做的每一個決定、每一項決策，不可能都盡善盡美，但回顧前年底，在疫情剛爆發、 甚至全世界都還未能察覺之時，行政團隊即已有先見，並全力投入防疫，在那關鍵的33天，做出「登機檢疫」、「暫停旅行社出團武漢」、「禁止 醫用口罩出口」、「健保卡勾稽入出境資料」及「延後兩週開學」等重要決策，終能確保國人一整年的平安。

對於此報告，不少網友在《YAHOO新聞》相關報導底下留言，已有超過300則留言，許多人都說「這就是要負的責任？越描越黑罷了」、「X那下台啊，誰決策誰負責啊」、「所以就是沒有錯的意思就對了」、「去跟死去的八百多人還有家屬說...無法盡善盡美」、「你知道這個政策害死多少人嗎?」，另外也有網友認為，其實只要乖乖認錯就好了，這樣硬坳只會繼續失血而已。