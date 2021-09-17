隨著生育率降低，許多年輕人都不願生小孩或只生一胎，且從小就對孩子疼愛有加，然而有時過於溺愛，其實不利於人格養成，有時甚至可能引發悲劇。新北市28歲男子陳昱安自幼隔代教養，常聽祖父說「我過世財產都是你的」，因此他自從國中畢業後，就待在家啃老，後來不滿父親嘮叨，竟持刀狂砍對方111刀致死。

據了解，陳昱安因父母忙於工作，出生不久就被交給祖父照顧，自幼備受阿公寵愛，還常聽對方說「以後我過世財產都是你的」，即便5歲後返家和雙親同住，行為也相當不受控；國中畢業後，陳男進入高職就讀機械科，但他對課業毫無興趣，每天只想待在家裡玩電腦，不升學也不工作，讓父母傷透腦筋。

陳父被砍得血肉模糊。

待業在家期間，陳男曾簽下切結書，答應父母要外出工作，然而每次求職都不順遂，常常做了幾個禮拜就被炒魷魚，加上他曾因輕生傷及肌腱，無法做粗重的工作，經過數年仍賴在家中，缺錢就向父母伸手；2001年，陳男的祖父過世，他想起阿公過去的承諾，隨即向父親討要遺產，卻屢屢被拒，因此懷恨在心。

2010年9月，陳父忍無可忍，強硬要求兒子搬離老家，讓他氣得怒火中燒，決定動手殺人；同月13日晚間，陳昱安帶著預藏的生魚片刀，在住家門口等候，見父親外出上班，先是上前懇求返家，下秒卻遭嗆「還有臉回來？」他頓時情緒失控，掏出利刃朝爸爸胸口猛刺，前後共砍殺111刀，還不忘旋轉刀具致人於死。

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