新北市28歲男子陳昱安不滿父親嘮叨，還把他趕出家門，於2010年9月13日持利刃砍殺爸爸111刀致死，遭逮後還嗆聲「後悔不存在我心中」，冷血行徑震驚社會。事實上，陳男預謀殺父已久，不僅寫下「死亡筆記本」詳述弒父計畫，還仔細研究過適合行凶的刀具，甚至利用雞骨頭做實驗，令人不寒而慄。

警方調查，陳昱安行凶前曾多次買開山刀回家，但被父親沒收，後來他寫下「死亡筆記本」，開始計劃殺父，並對家人不利，內容模仿韓國經典電影《朋友》，完整記載殺人方式，且用字遣詞充滿怨恨，就連刀械的選用也很講究，不僅仔細研究刀子厚度，還實際利用雞骨頭來做實驗。

陳昱安曾嗆聲：後悔不存在我心中。

陳昱安在筆記中提到，刀身不用長，只要有6吋以上，就很足以殺人，但如果刀身厚度太薄，刀身就會斷裂，所以經過屢次測試，才選擇生魚片刀作為凶器。2010年9月6日，陳父因無法忍受長子長年好吃懶做，限期他5日後搬離；陳嫌為此怒火中燒，決定將計畫付諸行動，先後前往打鐵店及賣場購買刀具。

2010年9月13日晚間11時許，陳嫌和父親再度發生爭執，二話不說就拿出預藏的刀，朝父親頸部砍去；陳父情急下撥開刀，同時大聲呼喊救命；然而陳嫌早已殺紅眼，隨即抽出另一把刀往被害人胸部猛刺，接著拾起被打落的刀，朝父親頸部、上下肢及身軀猛砍，累了還換手繼續砍，直到爸爸肚破腸流才罷手。

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