第二劑莫德納來了！已經打完第一劑莫德納，且滿10周的75歲以上長者，今起開放接種第二劑疫苗，共29萬人符合資格，這些人不用上網預約施打，各縣市的政府會造冊通知接種時間。而《中時新聞網》也整理出常見的6大問題供民眾參考。

一、誰符合施打資格？

在7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10週以上的75歲（含）以上的民眾，亦即1946年12月31日（含）前出生的長者，接種第二劑莫德納疫苗。

二、要怎麼預約接種？

符合資格者不需自行上平台預約，各縣市政府會造冊通知施打。

三、哪些人不適合打？

對疫苗成分有嚴重過敏反應史，或先前接種該疫苗發生嚴重過敏反應者都不予接種；發燒或正患有急性中重度疾病者，最好待病情穩定後再接種。

四、疫苗常見副作用？

打莫德納後常見的副作用有注射部位疼痛（92.0%）、疲倦（70.0%）、頭痛（64.7%）、肌肉痛（61.5%）、關節痛（46.4%）、畏寒（45.4%）和發燒（15.5%），不過上述這些症狀多會在數天內消失。

五、疫苗的不良反應？

接種莫德納的罕見不良反應為顏面神經麻痺與臉部腫脹。另外也曾有報告極少數的年輕族群打mRNA疫苗後心肌炎，如果打完出現胸痛、喘或心悸等症狀，請立即就醫。

六、第二劑較不舒服？

根據國外的臨床試驗發現，打第二劑莫德納疫苗出現不良反應的機率，會比打第一劑來得高。