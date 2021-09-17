外送員無論風吹日曬雨淋都得送餐，非常辛苦，為此竟有外送員突發奇想自行安裝「遮陽頂」送餐。有網友日前在臉書PO出一張外送員的照片，只見一名外送員用木頭在機車後座搭建遮陽頂，讓網友不禁笑稱「你的寧采臣上線囉！」。

外送員自行安裝「遮陽頂」送餐。讓網友不禁笑稱「邊送餐邊找聶小倩，你的寧采臣上線囉！」；圖為《倩女幽魂》主角一行人。（良人行影業提供）

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞趣事」貼出照片，可見照片中一名外送員在台中市大里區中興路上等紅綠燈，特別的是他的外送車上竟裝載自製的「遮陽頂」，他用木頭與螺栓在機車後座裝設置物架，上方還加裝木板與鐵架，這樣的遮陽避雨外送神器馬上引起關注，讓網友直呼「邊送餐邊找聶小倩，你的寧采臣上線囉！」。

貼文一出立刻引起討論，「倩女幽魂的背景音樂突然在耳邊響起」、「采臣！我的餐還沒到嗎？」、「風如果太大，一不小心就被收進聊齋誌異了」、「這臺絕對不能在台北跑，罰單吃到飽」、「看在你有創意的份上每個小時多派一單給你哈哈」。

根據《道路交通安全規則》第88條規定，機車附載物品高度不得超過駕駛人肩膀，寬度不得超過把手外緣10公分，長度伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過50公分，違者可處300元以上、600元以下罰鍰。