蘋果最新一代iPhone 13系列發表，拍照攝影功能、電池續航雙雙提升，台灣之星公布iPhone 13系列預購優惠方案，挑戰5G吃到飽資費與手機專案價雙雙市場最低價。

台灣之星表示，預購期間帶任一品牌舊手機到台灣之星新申裝/攜碼申辦並搭配指定資費方案，除原舊機回收金外，還可享舊換新加碼最高再折6000元、攜碼申辦最高再折2000元，如舊機為iPhone 12 Pro Max（512GB）時，舊機回收金為2萬6600元，總計最高現折3萬4600元。

此外，業界最低5G吃到飽資費門檻，月租999起：新申辦/攜碼/續約搭配指定5G資費方案，月租799起，除可享4G上網吃到飽，還享台灣之星獨家「用到5G才付錢、每月最高只要加$200」，相當於最低月租999起，就可享5G不限速上網吃到飽；另針對老客戶推出最高可折1萬3000元（年資折扣最高折7000+星等折扣最高折6000）。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，今年推出的iPhone 13系列，整體功能全面升級，在台灣的價格上相較過去有感下降，最多便宜2600元；同時，以目前預約留資料的狀況、相較去年iPhone 12同期成長3倍，顯見iPhone 13受到高度期待。同時也觀察到，台灣之星用戶中有76%使用iPhone手機，以消費者的平均換機週期，新機往往吸引2~4代的iPhone用戶置換，是保證的基本盤，加上第一波到貨量看起來會比去年充裕許多，且台灣之星5G吃到飽資費比三大便宜400元，相信應該會帶動此次新iPhone的整體銷量，成為我們今年底達成50萬5G用戶數目標的重要推力之一。她也強調今年底台灣之星的5G六都市區涵蓋90%及6000站5G訊號涵蓋範圍之目標不變，希望能再一次助攻「全民5G」時代的普及率。