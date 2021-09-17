臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

隨疫情不斷延燒，國際紛將注射第三劑疫苗視為防疫關鍵。但指揮中心指揮官陳時中昨日（16）表示，未來兩年疫苗貨量達8000多萬劑，將足夠民眾打到第三、四劑。消息一出引發熱議，大批網友對陳的說法十分驚訝、表示不信任，更有網友回應「第一劑：高端；第二劑：高端；第三劑：高端；第四劑：高端」，諷刺意味十足。

陳時中昨日在例行記者會上表示，至112年國內疫苗數量可達8000多萬劑，將根據變異株趨勢及疫苗供貨需求，制定接種第三劑甚至第四劑疫苗的接種計畫，無論AZ、BNT等次世代疫苗都有在接洽中，莫德納次世代疫苗則已簽訂111年及112年共3500萬劑。

陳時中並指出，17日將有政府自行採購108萬劑的莫德納和64萬劑的AZ疫苗運抵台灣，待完成通關程序後，會直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供新冠肺炎接種計畫所列實施對象接種。

陳時中「112年8000萬劑疫苗夠打第四劑」一語，在網路掀起熱議，網友紛紛湧入PTT論壇與臉書各大新聞連結下留言：「第一劑：高端；第二劑：高端；第三劑：高端；第四劑：高端」、「第一劑都還沒打到，你說可以打到第四劑」、「笑死人，都喊到民國112年去了」、「去年也說買到了」、「以後就有疫苗了，在那之前小心不要先死掉喔」「會不會又有人跳出來批評買太多呢？」