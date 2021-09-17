Mercedes-Benz最熱銷C-Class大改款，台灣賓士推出Sedan轎車和Estate旅行車；兩種車型共5種規格，Sedan售價210萬元起，Estate售價237萬元起，9月中開始交車。台灣賓士自明（18日）起於全台17家台灣賓士授權經銷商推出「全新C-Class 舒活特區」，其中8個據點同時架設「全台首創的DRIVE-THRU車道數位賞車」，結合數位與實境的沉浸式體驗，感受擁有全新C-Class的產品特色。

台灣賓士表示，C-Class自1982年推出以來，全球已銷售超過千萬台，可謂歷久不衰的勝利軍。在台灣，C-Class也是銷售常勝軍，自2015年連續6年蟬聯進口豪華轎車銷售龍頭，曾經一年銷售破7500輛的驚人數字，不難看出台灣消費者對於C-Class的熱愛，對於許多台灣人而言，C-Class是第一台豪華轎車的首選，象徵著甫在人生取得一定的成就，才得以用一台C-Class犒賞自己，用豪華舒適來紀念成功。

在外觀上，全新C-Class轎車車身設計更加流線，車頭搭配引擎蓋上隆起巧思，徜徉於都市叢林之間，創造車輛獨特光影效果，顯現都會風格。而自由奔放的運動旅行車款搭配化繁為簡的全新車側設計，簡化車身線條，彰顯運動風格。本次全新 C-Class 兩種車款皆推出兩種不同風格的套件供消費者選擇：前衛藝術感的 AVANTGARDE套件以及動感跑車化的 AMG LINE 套件，讓車主自由展現風格。

進入車室，坐擁更寬敞的車室空間，全新C-Class轎車相較前一代車型，車長加長65mm，旅行車則是加長49mm來到4751mm，兩種車型的軸距同樣加長25mm，從頭、肘到腿，駕駛和乘客能更自由地伸展，再搭配符合人體工學設計的全新座椅設計，服貼支撐駕駛脊椎，結合六種按摩功能，升級 ENERGIZING 舒活套件可享有七種不同舒活模式，讓每一次的旅程都是難忘的體驗。Burmester環場音響系統更打造舒適的私人娛樂間，車室空間被15具高傳真喇叭包圍，結合VNC噪音消除功能，使全車乘客沉浸於專屬舒適圈的音樂氛圍中，不受外在世界干擾。

台灣賓士表示，民眾如想進一步親身體驗全新C-Class，可預約進入「全新 C-Class 舒活特區」，遍布全台17個經銷據點的安心舒適賞車環境，以豔紅沙漠、酷藍極地兩種沉浸式的主題陳列，近距離欣賞全新C-Class的獨特魅力，其中8處架設「全台首創的 DRIVE-THRU 車道數位賞車」，透過虛實整合，提供獨一無二的數位賞車體驗。消費者只要駕駛自己的車輛環繞展示中心，於三個超吸睛的造型汽球前停頓，就可以飽覽全新C-Class的各項功能，既安全又舒適，突破傳統賞車框架。活動網址預約：https://mbtw.me/INj。