彰化1名林姓男子今年3月為妻子籌辦喪禮，在事後準備結清費用時，不滿兒子的女友小芳（化名）當天遲到，竟當眾朝對方狠甩一巴掌，並罵出三字經，遭到女方不甘受辱提告；林男坦承情緒失控，但辯稱三字經是朝兒子罵，法官認為林男舉動已侵害女方的人格與社會評價，判拘役20日，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，小芳與男友曾辦理結婚儀式並已同居，雖尚未至戶政機構辦理登記，但男友家人已將她視為一家人；而男友的父親林男今年3月為妻子舉辦喪禮，結束後準備與喪儀社結算費用，因金額龐大，家族認為應等全員到齊在結算，但當天小芳遲到，等到她匆匆到場時，遭到暴怒的林男甩了一巴掌及罵三字經。

小芳事後深覺受辱，滿腹委屈之下到彰化縣北斗警分局報案並提告，林男到案時供稱當下確實有脫口說出「X你娘」，但強調並非針對陳女，而是罵自己的兒子；而小芳的男友也出面證實，當天父親確實突然情緒暴怒，朝小芳賞巴掌，而父親平時就會將粗話當作口頭禪，不確定當時是否是罵小芳。

彰化地院法官認為，依當時拍下的照片，現場至少有4名親友以上，林男在多數人共見共聞的場所朝女子甩巴掌，此舉確實已侵害女方的人格與社會評價，且至今尚未和解，依強暴侮辱罪判他拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。