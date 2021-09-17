今天在大聯盟場上皇家以2：7不敵運動家，目前以66勝80敗排美聯中區倒數第二，過去10場僅拿5勝5敗，不過當家捕手裴瑞茲(Salvador Perez)手感超火燙，比賽首局就怒敲2分炮，本季個人全壘打數增至45轟，正式超越大谷翔平，追平藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)，並追上賓奇(Johnny Bench)，創下聯盟史上捕手單季最多轟紀錄。

Salvy is on another level. He's now TIED for the MLB lead with 45 homers. 🔥 pic.twitter.com/97sOxbgN3C — MLB (@MLB) September 16 2021

更可怕的是裴瑞茲近期手感相當火燙，已連續三場比賽開轟，也一舉超越最近當機的大谷翔平，現在不但創下歷史紀錄，更有機會挑戰本季例行賽全壘打王，繼2015年奪下世界大賽MVP後再創多項紀錄，裴瑞茲本季可說是沒有極限，比較可惜的是他的火熱手感並不能幫助皇家拿下更多勝利。

裴瑞茲本場比賽和昨天一樣，只選了1好球就大力揮棒，逮中運動家先發投手布雷克朋(Paul Blackburn)的86.2 mph切球，全力轟向中外野，幫助球隊在首局就以2：0領先對手，可惜這支全壘打就是皇家本場比賽唯一的分數了，今天皇家總共揮出9支安打，和對手一樣，但始終無法灌進分數，反倒運動家高效率奪得7分。

運動家如同昨天的比賽，用連續安打製造得分，今天他們7分裡面完全沒有全壘打，可說是用機關槍來掃射對手，第3局他們一口氣灌進4分，哈瑞森(Josh Harrison)​和平德(Chad Pinder)紛紛擊出一壘安打，加上對方一壘手失誤，羅瑞(Jed Lowrie)也回到本壘得分。

一直到第9局他們再下3分，讓皇家完全沒有反撲餘地，此局先是靠對方暴投拿下1分，接著又是哈瑞森擊出二壘安打建功，再添1分，今天他狀況火熱，總計5打數4安打貢獻2分打點，可說是運動家打線MVP，接著坎納(Mark Canha)靠野手選擇幫助隊友推進壘包，拿下第7分。