台北一名32歲的媽媽勇敢抗癌3年，化療2次後，進行異體幹細胞移植治療，卻遇上肺部排斥，只能氣切治療，等待換肺續命，但也因為相關的治療而無法說話，年僅6歲的兒子只能透過觀賞過去的影片，來懷念媽媽的聲音，讓人看了忍不住鼻酸，如今這位媽媽病況危急，丈夫也忍不住發文求助網友，請大家救救我的太太，我們迫切需要一個合適的肺。

一名吳姓網友日前在臉書發文求救，他的老婆9月13日凌晨因為病況緊急，裝上葉克膜維持生命，現在在台大醫院的加護病房，迫切需要一個健康的O型肺才有機會活下去！希望大家可以幫忙集氣，並將這個訊息分享出去。

吳姓網友透露，他的老婆今年32歲，已經抗癌近三年的時間，她真的很勇敢，也受了很多苦，經歷了一期化療、二期化療、自體幹細胞移植，後又再做了異體幹細胞移植（用她弟弟的幹細胞，基因序列全合）結果2020年底肺出現問題，找不出原因，最後確診是沒有藥治的肺部阻塞性嚴重排斥，造成肺細支氣管阻塞，嚴重影響肺功能。

吳姓網友表示，他的老婆去年12月21日住進加護病房、插管治療，今年1月氣切，一直在等待O型肺、等待肺臟移植的機會。而年僅6歲的兒子已經9個月沒聽過媽媽的聲音，原本是想透過播放去年拍攝的影片來安慰孩子，但孩子看了影片卻說想回去那個時候，讓人聽了相當不捨。