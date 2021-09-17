行政院「3＋11」報告16日出爐，藍委、國民黨現任主席江啟臣直言，看完後自己結論只有四個字：官官相護，更痛批政院報告隻字未提綠委范雲，到底是要護航什麼？

江啟臣今（17日）在臉書發文表示，本以為行政院終於有勇氣檢討「3+11」所造成的過失與錯誤，就是這個輕忽的決策，令國內數以萬計的民眾染疫、800餘名國人染疫過世，進而導致數千億台幣的經濟重創，但是在通篇檢討報告裡面，只看到「推卸」、「吹捧」、「避重就輕」。

江啟臣稱，美其名是檢討，更像是竭盡所能的歌功頌德政績一番，自己就要問問蘇院長三件事情：首先，隻字未提「推手」范雲，到底是要護航什麼？隱瞞什麼；其次，倉促開放「3+11」，沒有配套、沒有科學依據，到底中間是誰在施壓；最後則是，既然報告言明，錯誤決策是由指揮官下令，難道不用懲處衛福部長陳時中？沒有人需要因此負責嗎？

蘇貞昌說「防疫決策不可能都盡善盡美」，但江啟臣直言，防疫決策不可以漏洞百出。台灣的防疫成績，並非偶然，而是國人共同努力所築起的防護網；政府現在有功勞就搶收割，有過失全是別人的心態，對於缺乏疫苗保護的台灣，只會有害無益。