每年中秋節連續假期，月餅、蛋黃酥這種好吃又應景的高熱量食品，幾乎每個人至少嚐一口。除了彰化頗負盛名的「不二坊」，近年暴紅的陳耀訓蛋黃酥，更成了超搶手團購聖物。由於實在供不應求，今年改成預約制後的亂象，一盒原價730元的蛋黃酥，被網友喊到一盒5000元！

「簡直比五月天演唱會門票還難買」，陳耀訓是2017年世界麵包冠軍，他的蛋黃酥甚至有「蛋黃酥界愛馬仕」美名；網友不禁要虧，連台積電都買到BNT了，他還沒搶到陳耀訓。

今年改採預約制，結果幸運購入的人，居然上網漫天喊價，原價730元一口氣飆7倍，開出5000元天價，嚇壞不少「耀粉」。

根據《ETtoday》報導，網友洗版跪求蛋黃酥，讓陳耀訓上網道歉，「因蛋黃酥預購造成大家困擾，各位的批評、指教、建議，我們都收到了，這些問題我們都概括承受。預購過程造成大家的困擾，我們在此致歉。」