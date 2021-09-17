台北市市長柯文哲15日表示，高端連「單打」的臨床三期實驗都還沒做完，居然在做「混打」的實驗，不曉得算第幾期，這實在超越醫學院訓練的認知；衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎昨對此回應稱：「不要以為每一個醫師都懂疫苗。」而藥師林士峰對李秉穎的說法十分不以為然，反問：「包括你？」痛批李過去曾有不少爭議，說這句話「應該也心有戚戚焉」。

李秉穎昨日接受媒體人周玉蔻訪問時表示，自己不針對任何人評論，但醫界真正熟悉疫苗的人非常少，日前連台大小兒科的同事都問他新冠疫苗選哪支比較好。李強調，台灣的醫學教育長期輕視疫苗，很多醫師講的話不符合專家對疫苗的認知，「不要以為每一個醫師都懂疫苗。」

林士峰昨日在臉書發文指出，李秉穎過去曾經提及不少疫苗相關謬論，包括：一，機組人員第一優先施打會成為國際笑話；二，莫德納跟高端是兄弟；三，高端和諾瓦瓦克斯都是棘蛋白疫苗，保護力應該差不多。

林士峰表示，李秉穎說「不要以為每一個醫師都懂疫苗」，他自己應該也心有戚戚焉，讓人忍不住問這句話是否「包括你？」何況即便「李醫師」可能對疫苗的了解不夠透徹，但也別認為「柯醫師」喊「超越認知」就代表他不懂疫苗。