立院開議藍綠甲級動員 蘇貞昌報告「3＋11」決策及備詢

立法院今(17日)開議，行政院長蘇貞昌將報告「3+11」決策及備詢。行政院昨(16日)晚間緊急將決策過程專案報告送到立法院，但因內容未提「3+11」是破口，只提決策四大考量，疫情指揮官陳時中拍板調整為「加強版3+11」管理模式，還稱防疫過程每個決策，不可能盡善盡美，遭在野黨痛批，對報告內容高度不滿。

行政院長蘇貞昌會前接受媒體聯訪時被問及「會不會擔心被杯葛，還有報告護航范雲？」蘇貞昌表示，我們所有該給立院報告都是如期限繳交送達，疫情變化非常快速，都非常戰戰兢兢準備，不到最後一刻都沒定稿，未定稿前，如有什麼資料外流會查清楚，並沒有特定給哪一個人，請不要誤會。

根據立法院議程規劃，蘇貞昌今提出國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告並備質詢；9/22提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢；9/23將率主計長、財政部部長及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」編製經過並備質詢。

而在新會期中，在野黨也準備全力「反攻」政院不當施政，其中國民黨團還將關注萊豬、公投不在籍投票等議題。