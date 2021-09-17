狗狗如何眾多盒子中找出確診者的樣本。

據《路透社》16日報導，為防範新冠病毒由邊境滲入國內，阿拉伯聯合大公國共訓練出38隻嗅探犬，透過嗅聞汗液篩檢旅客是否感染新冠肺炎。目前已部署於杜拜機場，使該機場成為全球首座使用K-9篩檢確診者的機場。事實上，根據1年前首次發表在期刊《自然科研通訊-生物學期刊》上的研究，杜拜研究團隊發現利用狗狗篩檢確診者的準確率高達98.2%。

報導指出，杜拜警方針對德國牧羊犬、拉布拉多、可卡犬與邊境牧羊犬進行訓練。訓練師先將拭子放在確診者腋下數分鐘，隨後訓練犬透過嗅聞採自拭子的樣本，進而識別新冠病毒的氣味。

專門負責杜拜阿維爾地區K-9訓練的艾爾法拉希(Nasser al-Falasi)表示，「訓練人員先將拭子採集的樣本放入罐子內，上面有確診者的氣味。隨後將樣本取出讓狗聞，當狗狗做出正確識別時，我們就給獎賞」。

在訓練大廳中，安放著一排金屬盒子，其中只有1個盒子裝著陽性樣本。警方帶著工作犬逐一嗅聞，當找到樣本時就會以坐下向警方示意。

新冠病毒篩檢小組的訓練師艾爾茉莉(Fatima al-Jasmi)親自帶著一隻邊境牧羊犬進行示範，結果每次都能正確找出陽性樣本。她表示，「訓練是有點挑戰沒錯，我們先學會一項符合國際標準的新技能，然後以此訓練狗」。

根據發表在6月份英科學期刊《自然科研通訊-生物學期刊》的研究顯示，杜拜研究團隊採集3290名參與者的汗液樣本，並分別進行狗狗篩檢與PCR篩檢，隨後比較兩者結果。結果發現，狗狗檢測的成功率高達98.2%。

除了阿聯，包括芬蘭、美國、法國等國家，也都在訓練K-9篩檢確診者。艾爾法拉希表示，這些狗每天在機場會進行30到40次的篩檢，他自己訓練的第一隻嗅探犬都已完成超過1000次的檢測。這些犬隻會到阿聯的各機場服務，但哪裡有需要，就可以快速前往支援。甚至，全球各地都有國家提出請求，希望能取得訓練狗狗來篩檢確診者的技能。