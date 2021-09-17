高雄市政府17日正式公布「高雄開就賺」的數位綁定方案，合作業者包含國泰世華、台新、聯邦、新光、高雄銀行等5家銀行業者，以及LINE Pay、台灣Pay、PChome Pi錢包與一卡通。在高雄消費滿5000元，其中旅宿、餐飲累計超過2500元，就能夠拿到1000元高雄券。

高巿府經發局指出，合作銀行的發卡量超過1600萬張，對接種類最廣、加碼綁定最簡單，於綁定合作支付業者數位振興券時，即可同步選擇加入「高雄開就賺」活動，直接對接零時差。

高雄市長陳其邁指出，高雄券的數位振興方案，有3大特色：「數位綁定 振興券對接無時差」、「智慧機制 自動計算自動通知」、「方便好領 領券用券通通搞定」。讓使用數位振興券的民眾在數位對接、累計消費、領券用券都能夠無縫接軌。

在綁定「高雄開就賺」活動後，凡在高雄消費滿5000元，其中旅宿、餐飲累計超過2500元，就能夠拿到1000元高雄券。此外，消費過程中已部署智慧機制，綁定後累計金額、達標通知將全程自動通知。

經發局長廖泰翔表示，民眾在高雄消費滿額後，將會收到簡訊的領券通知，即可在網站上預約取券方式，不僅能選擇郵寄到府，還能選擇在全台7-11或是高雄捷運車站取券，讓支持高雄消費落地的民眾領取過程便捷快速。