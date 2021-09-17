一名男大學生對同系一位學姊心儀已久，去年5月晚間一起相約在外唱歌喝酒後，又回到學姐租屋處續攤，凌晨學姊不勝酒力想就寢，兩人一起躺在床上休息時，學弟竟然動手強脫學姊衣褲，學姊嚇得大哭強力抗拒，但學弟精蟲上腦，無法控制衝動，強壓她在床上性侵得逞。法官認為男大生「縱放自身之慾望」，女大生則堅持不原諒，因此判男大生有期徒刑3年2月。

根據判決書記載，該名男大生於民國109 年5 月22日5 時30分許，2 樓房間內，與學姊A 女共同外出飲酒唱歌，事後前往學姐家中續攤直到凌晨，最後學姊不勝酒力上床就寢，男大生也躺在一旁一起聊天。

但兩人共躺床上時，男大生偷偷以手觸碰A 女肩膀遭A女扭開閃，但男大生此時卻色慾薰心，儘管女方拒絕，仍將A女移為仰躺姿勢並強勢脫去A女衣、褲，當時A女大哭泣並以手、腳推開學弟，但事後仍遭學弟強行性侵得逞。女大生事後崩潰前往醫院驗傷提告。

法院審理前間，男大生辯護律師辯稱，男大生被為同系學姊學弟，當日是學弟誤判與學姐之情誼，犯後深知悔悟且願賠償告訴人，犯後態度良好，希望能予以減刑。

法官認為，本案發生全繫諸於男大生未克制自身之行為，縱放自身之慾望導致女方無辜受害，顯然沒有可憐憫恕之處，且女方律師表示，女方認為實際狀況並非如男大生所述有兩情相悅情形，她無法接受這樣的解釋，不同意給 予緩刑。

法官審酌，男大生未能尊重告訴人之身體自主權，無視女方表達拒絕之意，並以推拒方式反抗，仍以違反女方意願之方式性侵得逞，造成女方相當之傷害，由於未能取得女方諒解與和解，判決有期徒刑3年2月。