好不容易「乖」了一段時間的籃網後衛厄文，如今又把自己推上火線！《FOX》主持人尼克福特17日爆料，目前存在幾筆關於厄文的交易報價，不過厄文經紀人表態，假如厄文被籃網交易，那麼厄文將會退役，厄文隨即回推寫上「傀儡」，更附上被操縱的木偶圖片。

眼見自己遭到厄文如此嗆聲，尼克福特接著又在節目中表示，「厄文，假如你表態自己沒說過被交易就宣告退役的話，那麼你應該對於自己的經紀人感到不滿，而不是我，因為你我都清楚他們就是那樣說的。」目前曾謠傳厄文跟七六人後衛班西蒙斯互換東家。

只是籃網總管馬克斯今年8月就提前放話，將會努力在新球季開打前跟「三巨頭」完成續約，目前只跟杜蘭特簽下4年1.98億美元續約，至於厄文被爆料有可能跟籃網完成比頂薪略低的合約條件續約，但這份續約將會包含相當多的激勵條款。

除了跟節目主持人嗆聲，厄文先前也發了充滿爭議的推文，「我的口罩已經摘掉了，現在你們也該摘掉口罩，別害怕。」儘管他連忙回應自己說的口罩，應該是「面具」的意思，但他這種疑似公開呼籲大家拿下口罩的言論，早已引發不小爭議了。