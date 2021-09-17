今天在大聯盟場上天使以9：3戰勝白襪，此戰日籍「二刀流」大谷翔平找回手感，4打數敲出2安打並跑回1分，打擊率稍稍回升至.256，揮別上一場5支0的陰霾，最近他的狀態確實不佳，全壘打數也停在44轟一段時間，皇家捕手裴瑞茲(Salvador Perez)靠著連三天開轟拿下45轟，已超車成功。

.@Angels Shohei Ohtani won’t pitch Friday due to right arm soreness that could sideline him as a pitcher for the rest of the season per manager Joe Maddon. pic.twitter.com/tiC0RTabYT — Sportsnet (@Sportsnet) September 16 2021

當然對大谷翔平來說本季已經非常不容易，昨天甚至入選時代雜誌百大名人，證明自己的影響力有多大，身為一個投打二刀流選手，他本季貢獻44支全壘打和23次盜壘，投球則拿下9勝2敗，差1勝就能成繼1918年貝比魯斯(Babe Ruth)後，首位單季勝投、全壘打雙位數球員。

不過近期傳出壞消息，大谷翔平原本預計在台灣時間明天早上登板先發，有機會挑戰歷史紀錄，不過卻傳出他的右手臂有痠痛症狀，明天可能無法如期登板，更慘的是有可能在剩餘的賽事都不會上場投球了，若此傳言成真，大谷翔平就無法創下單季10勝44轟紀錄，非常可惜，當然對他來說表現已非常驚人。

今天出戰白襪前天使總教練梅登(Joe Maddon)宣佈了這項消息，他說：「若大谷翔平手臂還是持續痠痛，你不會想看到他上場投球。第10勝絕對比第9勝看起來棒很多，但我們不能因為這個讓他冒險。」此話一出讓大谷翔平接下來的賽季出現變數，當然已無緣季後賽的天使確實不需要冒險。

不過就算大谷翔平無法繼續投球，他仍能以指定打擊身份上場打擊，並繼續與裴瑞茲、小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)競爭本季全壘打王位置，目前他的44轟暫居聯盟第二，落後給前面兩人的45轟，或許讓他投球關機，他能更專心在打擊上，可以因禍得福找回手感，一舉以投手身份拿下全壘打王也說不定。