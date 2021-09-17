網家期貨 今暫停交易 08:572021/09/17 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 期交所公告網家期貨（契約代號：NU）自110年9月17日起暫停交易。 網家（8044）因有重大事項待公布，該公司相關上櫃有價證券自9月17日起暫停交易，待重訊公布後，再申請恢復交易。 網家8月營收38.77億元，月減2％，與去年同期持平；累計前8月營收310.74 億元，年增9.8 《電子商務》網家今停牌 傳辦現增擬引進投資人 彰縣國小戶外教學北上過夜 家長憂心 #網家 #暫停交易 #期貨 #月營收 #契約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒大公司債停牌1天 股價創近10年新低 04:102021/09/17 焦點新聞 世銀前高層遭控 拉高陸排名不惜施壓員工 08:112021/09/17 國際 天然氣期價創高 歐洲電價飆漲 04:102021/09/17 全球財經 精品百貨周年慶 奢華好康吸貴客 04:102021/09/17 時尚消費 《生醫股》雙喜臨門 長聖新藥與特管辦法同時獲准 08:202021/09/17 財經 台灣估值最高的獨角獸將誕生 Gogoro赴美借殼估值650億 04:102021/09/17 財經要聞 雷洪擁6妻浪子回頭 和兒子20年未見「一句話讓他落男兒淚」 08:582021/09/17 娛樂 柯文哲差點被打趴 04:102021/09/17 時論廣場 潛艦交易因美澳結盟告吹 法遭「背後捅一刀」停辦華府晚會 08:092021/09/17 國際 《櫃買市場》一元素申請上興櫃 08:202021/09/17 財經 NBA》名嘴爆料厄文被交易就退役 厄文回嗆：傀儡 08:462021/09/17 體育 財經熱門新聞 買賣農地GG了 做錯1動作從大賺300萬變倒賠 - 財經 - 工商 股價3年狂飆12倍！美媒點名這家「低調台廠」掌晶片業命脈 - 財經 大摩看衰台積電有理？法人同賣超 他點出1關鍵 - 財經 恆大負債8.4兆全球最慘 財務危機快炸了 專家爆高層犯下2大錯 - 財經 買房還是租屋？他揭10年後殘酷差異：狠賺66萬或負債 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。