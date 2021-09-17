期交所公告網家期貨（契約代號：NU）自110年9月17日起暫停交易。

網家（8044）因有重大事項待公布，該公司相關上櫃有價證券自9月17日起暫停交易，待重訊公布後，再申請恢復交易。

網家8月營收38.77億元，月減2％，與去年同期持平；累計前8月營收310.74 億元，年增9.8