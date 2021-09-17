本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡今(17日)以118元登錄興櫃，開盤以132元開出，盤中最高來到209元，1張有高達9萬元的價差。台股開盤小漲0.59點，以17279.29點開出，晶圓雙雄台積電、聯電也都以平盤開出，中秋連假前夕，指數在平盤附近狹幅震盪。

路易莎實收資本額2.04億元，去年合併營收19.77億元，年增30.32%，毛利率52.64%，EPS為9.29元，目前全台有524間門市，已超車星巴克，穩坐龍頭；富邦金董事會通過合併日盛金，將進行現金合併，並決議將在11月5日召開股東臨時會提請股東通過合併案，這也將創下「金金併」首例。

美國上周初領失業金人數小幅上升，略高於市場預期，但8月零售銷售數據意外優於預期，顯示商品需求強勁，美股漲跌互見，市場關注聯準會(Fed)下周將召開的利率決策會議，道瓊工業指數下跌63.07點，跌幅0.18%，收在34751.32點；標準普爾500指數下跌6.95點，跌幅0.16%，收在4473.75點；那斯達克指數上漲20.39點，漲幅0.13%，以15181.92點作收；費城半導體指數上漲7.84點，漲幅0.23%。台股ADR部分，台積電ADR下跌0.18%，聯電ADR則上漲0.5%。

台股16日在群龍無首下開低走低，終場下跌75點，收在17278點，中秋連假前買盤縮手，成交量僅2385億元，為今年最低量，三大法人合計賣超70.66億元，其中以外資及陸資賣超49.48億元最多，自營商賣超26.37億元次之，投信則是買超5.19億元。