73歲資深演員雷洪早年女人緣好，自曝大享齊人之福，他在家中有如帝王與6妻妾同住，但因經濟出狀況近年妻離子散，6妻妾全跑光，去年他鬆口遇到真命天女改邪歸正，和太太登記結婚。近期他上節目，透露某回與20年未見的二兒子碰面，結果對方一句話讓他瞬間崩潰瓦解，流下男兒淚。

雷洪先前自曝因其中一名妻妾玩期貨慘賠6千萬，導致原本坐擁的6妻妾跑光，承認是「報應」，去年3月他鬆口已經在2019年再婚，因女方在他住院期間細心照料，才讓雷洪浪子回頭，並慚愧說：「我要很慎重地講，以前那種生活是錯誤的！我還要告知所有天下的男人，我以前行為是不對的，老婆也要討一個就好」。

雷洪與20年未見兒子碰面，被對方一句話質問落淚。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

最近雷洪上《命運好好玩》，自責過往太多情，不懂得照顧家人，與二兒子竟20年未見，近日終於見面，但二兒子起初站得老遠，眼睛盯著雷洪不說話，後來才冒出一句：「爸爸，你認識我嗎？」，讓給人硬漢形象的雷洪當場痛哭，直言：「我怎麼可能不認識他（兒子）呢？這句話就是引起我虧欠他20幾年」。

雷洪說，之後他與二兒子坐下來談話，慚愧表示：「兒子，過去都是爸爸的不對，我也不希望你們以後再步入爸爸的後塵，你們都是男生，可能結婚後還會遇到其他女生，如果當個朋友還可以，不要選爸爸這種作法」，更批自己是害人害己。談到現任太太，他透露妻子早年有另一段婚姻，很年輕時就離婚了，一手拉拔兩個孩子長大，因此非常會照顧人又可靠，他住院期間太太常貼心照顧，更建議他去受洗，讓雷洪決定放下過去和女方共度一生，還在楊梅買了一棟房子送給太太，給足女方安全感。