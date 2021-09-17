新北市1名網友爆料，她日前帶家人到新莊某知名泰式餐廳用餐，她的母親將店內壓在米飯下面的葉子摘下輕咬，沒想到舌頭隨即趕到刺痛與口腔發麻，緊急送醫後診斷出急性舌炎及喉炎；她事後向店家詢問，店家堅稱該葉子為荷葉，但她認為該葉子應為有毒的姑婆芋葉子，目前已向市府衛生局控訴。

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，她日前帶著家人到新莊某商場美食街用餐，到1間曾被米其林推薦過的泰式餐廳用餐，而她的母親平時就對花草植物頗感興趣，經常會拿各種料理的香料葉研究、細嚼，她的母親當天就將該餐廳用來墊食物的「葉子」撕一小片咀嚼，沒想到馬上感到舌頭、喉嚨有刺痛感且口腔發麻。

該網友事後向店家詢問，店家堅稱該葉子為荷葉，但她認為該葉子應為有毒的姑婆芋葉子，目前已向市府衛生局控訴。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，她的母親之後跑去漱口，但仍持續仍有不對勁的刺痛感，送醫後經診斷為急性舌炎及喉炎；她之後詢問餐廳，「餐廳主管斬釘截鐵回覆使用的是荷葉，不會有食用上的風險」，她之後上網查出食用荷葉並不會用如此嚴重過敏反應，只有食用「姑婆芋葉」才會發生此症狀。

姑婆芋全株有毒，根莖葉皆不可入菜，所含的植物毒素成份有草酸鈣、氰酸及生物鹼等，誤食會出現喉嚨痛、口腔麻木等症狀，有些患者還會伴隨著流口水、口齒不清、吞嚥困難及腹痛，過去經常有民眾將其誤認為芋頭而誤食中毒；不過據悉許多大賣場、市場都會使用姑婆芋葉做為生鮮食物襯墊，用作美觀，醫師也說只要葉子無毀損，食物買回家後再次清洗，應無中毒疑慮。