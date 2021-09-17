知名YouTuber大蛇丸在網路上擁有超高人氣，個人YouTube頻道更有92.3萬訂閱數。頻道影片多以吃播為主，因此造成大蛇丸的體重持續攀升，讓許多粉絲感到擔憂。不過大蛇丸在最新的影片「有史以來最大最重要的公告」中下定決心進行健康斷食法，已經默默節食一個多月了，他不只精神變好，體力也更好了，讓他忍不住驚呼：「真的有差！」。

【大蛇丸】蛇丸有史以來最大最重要的公告

大蛇丸15日在個人YouTube頻道上傳新片：「有史以來最大最重要的公告」，因為他在上ㄧ支分享速食的影片留言裡，看到不少粉絲說他「身材走樣」、或「又大了兩三號」等，甚至開始擔心他的健康，讓他相當自責。

大蛇丸表示，其實自己在8月初就悄悄開始執行節食計劃，一開始自己先嘗試168斷食法，但總覺得不夠狠，他便改為一天僅吃一餐，還把手搖飲料全戒掉，每天只喝水或是氣泡水，剛開始的第一個禮拜十分煎熬，原以為自己會因為肚子餓導致精神不濟，不過大蛇丸卻發現精神變更好，體力也變更好了，走樓梯不會像過去那麼容易喘，驚嘆身體短時間帶來如此驚人的變化。

最後他強調未來還會搭配運動，讓自己越來越健康，讓擔心的粉絲也能夠放心。許多網友看到此則宣告相當開心，紛紛為他加油打氣，鼓勵他能持續下去，也分享各種減肥經驗，「戒飲料、戒糖真的差很多！」、「可以去看醫生或是營養師，選擇健康的原型食物，一開始不要太極端的節食」、「不要餓肚子，會導致新陳代謝變慢」。