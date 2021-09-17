《櫃買市場》數泓科申請上興櫃 08:542021/09/17 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 數泓科(6855)送件申請上興櫃。 數泓科成立於95年6月，主要業務為數位手工具產品，董事長為游祥鎮，總經理為李明華，目前股本為1.92億元，109年合併營收為3.26億元，稅前盈餘為7956萬元，每股盈餘為5.21元。 《櫃買市場》展達申請上興櫃 《櫃買市場》一元素申請上興櫃 #數泓科 #櫃買市場 #興櫃 #送件申請 #上興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》湧德布局SFF有成 營運好還會更好 08:542021/09/16 財經 精品百貨周年慶 奢華好康吸貴客 04:102021/09/17 時尚消費 半導體資本支出行情 首選台積 04:102021/09/17 財經要聞 PChome明暫停交易 傳整併或引進策略夥伴 21:592021/09/16 財經 mRNA疫苗創始人堅持30年 從乏人問津一躍成神藥 07:532021/09/17 健康 宅食＋海運缺櫃 食品業拚5000億產值 04:102021/09/16 財經焦點 小鬼辭世1年楊丞琳挺故友藝術展 04:102021/09/17 娛樂新聞 《未上市個股》路易莎咖啡續積極展店 拚2年內插旗美國 15:422021/09/16 財經 《國際社會》泛美衛生組織：未接種疫苖兒童占染疫住院死亡比例擴大 15:252021/09/16 財經 《未上市個股》路易莎咖啡明118元登興櫃 H2營運動能回升 15:252021/09/16 財經 國壽、新壽受惠 老房產收益達高標 為新不動產拉一把 04:102021/09/17 財經要聞 財經熱門新聞 買賣農地GG了 做錯1動作從大賺300萬變倒賠 - 財經 - 工商 股價3年狂飆12倍！美媒點名這家「低調台廠」掌晶片業命脈 - 財經 恆大負債8.4兆全球最慘 財務危機快炸了 專家爆高層犯下2大錯 - 財經 買房還是租屋？他揭10年後殘酷差異：狠賺66萬或負債 - 財經 台灣估值最高的獨角獸將誕生 Gogoro赴美借殼估值650億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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