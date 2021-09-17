數泓科(6855)送件申請上興櫃。

數泓科成立於95年6月，主要業務為數位手工具產品，董事長為游祥鎮，總經理為李明華，目前股本為1.92億元，109年合併營收為3.26億元，稅前盈餘為7956萬元，每股盈餘為5.21元。

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