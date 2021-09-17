針對「3＋11」破口，行政院長蘇貞昌今赴立院進行專案報告。報告指出，3＋11的背景是因有9成機師無法享有正常生活、6成嚴重失眠，因而由指揮官陳時中進行「國籍航空機組員防疫管制機制」會議，考量當時連續60天零確診，遂決定實施3＋11模式。他說，台灣能從5月被突破時，每日確診6、700人降為零確診，一次又一次化險為夷，「守住疫情讓世界讚嘆！」

本土疫情5月中旬爆發，在野及輿論指向破口是機組人員防疫管制放寬為「3＋11」，立院6月17日通過朝野協商，決議要求政院在3個月內成立調查小組，提出書面調查報告。隨著立院開議，蘇貞昌在總質詢之前，於今日先針3＋11說明決策過程並備詢。

蘇貞昌在「國籍航空機組員3＋11決策過程專案報告」指出，「武漢肺炎」爆發後，台灣於去年3月開始實施「基礎版3＋11」，即3天居家檢疫、11天自主健康管理，「這是去年原本即存在的機組員管理機制」，即便去年英國變種病毒Alpha肆虐，國內依舊就此模式進行機組員防疫管控，國內疫情也相當穩定。

蘇貞昌表示，隨著去年12月紐西蘭機師境外移入確診，造成2名機師同事染疫，指揮中心遂要求航空公司啟動7天居家檢疫、PCR陰性、7天加強版自主健康管理的「7＋7」秋冬專案，直到今年3月調整為「5＋9」。

針對為何又變成「3＋11」？蘇貞昌報告指出，3月26日機師公會表示機組員自去年3月起已超過1年陷入值勤、居檢、值勤的「無限循環」，有9成機師無法享有正常生活，近6成嚴重失眠，危及飛安。因此，3月30日民航局函報指揮中心，建議調整為免居家檢疫、5天自主健康管理、PCR陰性、9天自主健康管理的「0＋5＋9」模式。

蘇貞昌報告指出，4月13日，「指揮官」召集指揮中心相關任務組及專家進行討論，其中針對「國籍航空機組員防疫管制機制」部分，經檢視「7＋7」、「5＋9」模式，機組員於值勤後返台均零確診，且當時國內本土也連續60天零確診，決定調整為「加強版3＋11」，即3天居家檢疫、PCR陰性、11天自主健康管理。

蘇貞昌報告指出，「包括我本人、陳時中指揮官，或指揮中心在防疫過程的每一個決定不可能都盡善盡美」，但回顧前年底疫情爆發「全世界都還未能察覺之時」，行政團隊「已有先見」，「在那關鍵的33天，做出登機檢疫、暫停旅行社出團武漢」等決策，終能確保國人一整年的平安。

蘇貞昌報告更自稱，「台灣還能從5月被突破之際，每日確診6、700人迅速應變，妥善決策對應，迄今確診人數已降至個位數，甚至出現零確診，這是多麼不容易。」

蘇貞昌在報告結尾中說，目前台灣也還在就Delta病毒的入侵做應對，「但我們從來沒有以『鎖死』的管理方式來換取防疫成功，一樣可以一次又一次化險為夷，守住疫情，讓世界讚嘆。」