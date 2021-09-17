行政院長蘇貞昌今早在臉書曝光一段莫德納疫苗在亞特蘭大機場登機的影片，並表示「108萬莫德納疫苗從美國出發」，對此，資深媒體人黃創夏表示，疫苗「又不是你弄到的，你蘇貞昌急著想表現什麼」？

台灣自購的AZ疫苗64萬劑與莫德納108萬劑今（17日）將抵台，蘇貞昌今早7時42分，在臉書曝光一段47秒影片，並表示「108萬莫德納疫苗從美國出發」！

蘇貞昌強調，這是政府自購的108萬劑Moderna疫苗，剛剛在亞特蘭大機場登機的畫面。稍早這架班機已經起飛，並預計在今晚10點15抵達台灣。

對此，黃創夏隨即在臉書發文表示，「謝謝總統蔡英文出面催來108萬劑莫德納，又不是你弄到的，你蘇貞昌急著想表現什麼」？

黃創夏臉書。（圖片摘自黃創夏臉書）

針對莫德納疫苗即將抵台，總統府發言人張惇涵16日在臉書表示，這是政府洽購的莫德納疫苗中，第一批由美國廠出貨的，也是歷次供貨的數量中，單一批次數量最多的一次。

張惇涵稱，就自己所瞭解，指揮中心可以說是天天寫信、周周視訊會議在催貨；而就像他之前說過的，在防疫工作上，衛福部長陳時中跟醫護防疫人員在第一線，蘇貞昌帶領行政團隊統籌防疫、紓困、振興工作，蔡英文與國安外交團隊，則以國安視野，緊盯疫苗供應調配，部署國安經濟的穩定措施。