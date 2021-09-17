日本防衛省於8月首次曝光解放軍TB-001型及BZK-005型長航時無人機在東海執行偵察任務。大陸軍事專家受訪時指出，該次任務主要是監控英美航艦，但東部戰區已於近日宣布將對台海常態化警巡，未來在台海方面出現無人機、配合機艦實施巡邏任務的時間不會太久。

中國政策科學研究會高級研究員王雲飛受訪時表示，這次解放軍無人機的出動，主要是應對美軍美國號兩棲攻擊艦編隊，正與英國伊麗莎白女王號航母編隊在沖繩以東的菲律賓海進行聯合演習。而解放軍的TB-001和BZK-005都是長航時無人機，留空時間分別達35和40小時，且負載分別可達1000公斤、650公斤，均可執行察打一體任務，英美航艦是無人機很好的實戰演練對象。

王雲飛指出，這也意味未來東部戰區運用無人機配合機艦警巡台海的日子不會太遠。當然不一定會使用TB-001和BZK-005等長航時無人機，因為台海距離較近，大陸服役的無人機機種很多，翼龍、彩虹等航程較短及空域較低的各種無人機可能也會使用。

如海巡署今年4月在立法院報告時曾表示「中共無人機在東沙島上空繞島飛行」。王雲飛對此表示，該次任務使用的就是旋翼機機種，而非上述所使用的定翼機機種，旋翼機無人機相較定翼機無人機，有著登島登陸及其他更多的功能。

王雲飛說，大陸海軍已在台灣東北及日本與那國島海域24小時常態部署軍艦，由於東部戰區目陸、海、空軍甚至火箭軍都已裝備大量無人機，也已大量用在軍事演習，解放軍機艦未來配合無人機在台灣東部、台灣西南方常態化部署的趨勢已經相當明顯。