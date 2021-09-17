【愛傳媒陳朝平專欄】隨手「撈」出4則新聞提要。

其一，極端組織伊斯蘭國（IS）成員26日在阿富汗喀布爾機場發動自殺炸彈攻擊，至少13名美軍和169名阿富汗人喪命。28日美軍反擊，以無人機炸死了一名IS成員，有消息指出，美軍也誤炸了一家10口的平民百姓。

其二，北韓「0確診」破功 傳大量士兵染疫亡，金正恩暴怒！

其三，日漁船想登釣魚台，中國海警船撞日本海上保安廳砲艦。

其四，美艦駛入「美濟礁」12海浬內，中國宣稱派兵警告驅離。

這四則新聞有甚麼共通點嗎？一，它們都是國際新聞。二，它們都不是台灣的新聞媒體派員採訪得來的，台灣絕大多數媒體沒有駐外記者，戰地記者數目，更是零。三，它們都是從外電翻譯來的資訊。

換句話說，這4則新聞都不是第一手資訊，都不是台灣媒體原創性的新聞。誰在新聞現場？在甚麼時間，甚麼地點，看到了甚麼事件？有哪些人、事、物，涉及了相關事件？通通答不出來！

喀布爾機場恐攻，如有記者在現場，非死即傷，即使平安無事，爆炸現場混亂，死傷人數等資料必須仰賴有關單位提供。同樣的，北韓零確診破功，金正恩暴怒，中國海景船衝種日本保安廳砲艇，美艦駛入美濟島12海浬，誰看到了？誰採訪了？

眼見為信，不是記者親眼所見、親耳所聞，沒有視頻照片為證，上述這4則新聞可信嗎？即使有視頻照片，不是「深度偽造」的嗎？

外電新聞就可信嗎？人都會犯錯，都會說謊，本國記者會犯錯，會說謊，外國記者也是人，沒有理由不會犯錯、不會說謊。轉述新聞現場情況的人，無論是官員還是目擊者，也都犯錯，都會說謊。

特別是衝突性的新聞，轉述、說明、詮釋新聞事件和現場的人，往往是衝突雙方的當事人之一，轉述、說明、詮釋，當然要維護我方利益，加油添醋、毀損對方形象和利益，更屬必要。

新聞傳播理論強調，報導要陳述事實，不能夾議夾敘。這原則，在衝突性新聞、無論是軍事衝突、貿易衝突、外交衝突、政黨衝突，商業衝突，完全不適用。

簡單地說吧！今日世界，假資訊、假新聞氾濫，不同媒體依附不同立場和勢力，幾乎所有的新聞報導，都必須抱著懷疑的態度去瀏覽。

是誰？說過，媒體即訊息？如今，媒體即謊言。新聞不可信，媒體信心危機的時代來臨！

作者為資深媒體人

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