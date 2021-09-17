彩虹系列無人機總設計師石文日前披露，中國航天科技集團第11研究院研製的新型「彩虹-T1」地效（翼地效應）無人機已經完成測試，很快就可以進入量產階段。大陸軍事專家指出，該型無人機可能將是一款比東風-17、東風-21D等反艦彈道飛彈更有效的「航母殺手」。

翼地效應機，也稱作地效飛行器或飛翼船，是一種利用翼地效應飛行的飛行器，結合了普通飛機與氣墊船兩者特點。與普通飛機的不同處是，這種飛行器主要是藉由「翼地效應」（氣流通過機翼下方，與地面或者水面產生反作用力）來貼近地面、水面飛行。

「彩虹-T1」的公開數據顯示，該翼地效應無人機最早於2014年開始測試，其能夠貼近海面1公尺的高度航行，最大起飛重量高達3噸，能負載最多1噸的炸彈或其他武器。巡航飛行速度可達0.65馬赫（時速約802公里），續航時間1.5小時。

中國政策科學研究會高級研究員王雲飛受訪時表示，「彩虹-T1」的速度已經媲美一般的亞音速飛機，以目前無人機的速度來說算是相當快，且航程能達1000多公里，並能由大型水面艦艇搭載，出海後再起飛。

王雲飛指出，一般巡弋飛彈的高度大約在海面上10至20公尺，但仍容易被雷達探測進而被反導武器攔截。而「彩虹-T1」飛行高度貼近海面，由於海面波浪產生的雜波相當多，加上其外型本就是匿蹤設計，雷達將難以探測到，突防能力相當強。

王雲飛說，「彩虹-T1」不但可以搭載飛彈，也可以搭載魚雷。2002年美國曾試驗飛彈打航母，幾百枚飛彈都沒能將其打沉，這是因為飛彈是從水面上打擊航母，僅能破壞到個別艙室。但航母若遭水下魚雷攻擊，幾枚魚雷就可能沉了。因此「彩虹-T1」未來對航母的毀傷作用，在未搭載核彈頭的情況下，可能將比目前解放軍使用的東風-17、東風-21D等反艦彈道飛彈來得大，且更為經濟實惠。