由於聯準會實施寬鬆貨幣政策，美股四大指數過去一年來上漲約40%，吸引不少投資人湧入股市，沒想到聯準會高級官員、達拉聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）與波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）卻被爆出涉嫌炒股，在去年多次進出股市，總金額達數百萬美元，引發外界抨擊。對此，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）緊急發聲明滅火，強調將徹查所有聯準會高級官員的金融活動，以確保符合高道德標準與規定。

CNBC報導，卡普蘭去年多次對蘋果、亞馬遜及達美航空等個股進行多次價值百萬美元以上的交易；羅森格倫則持有4家房地產投資信託基金的持股，並多次進行買賣，另外，羅森格倫也擁有輝瑞、雪佛龍及AT&T的股票，價值在數萬至數十萬美元之間。

卡普蘭與羅森格倫涉嫌炒股引爆民怨，鮑爾透過聲明表示，「美國人民的信任對聯準會而言至關重要，接下來將重新審視聯準會高級官員的金融活動，未來不排除採取更嚴格的管制措施。」

此外，參議員Elizabeth Warren也公開發信給12家聯準銀行的總裁，要求他們採取更嚴格的道德標準，並呼籲各家銀行內部的高級官員都應該避免持有或交易個股。

炒股疑雲讓聯準會顏面盡失，卡普蘭與羅森格倫表示，將在月底前賣出所有持股，任期內也不會再進行股票交易。

去年新冠疫情在全球延燒，聯準會為了穩定經濟與股市狀態，實行寬鬆貨幣政策，讓許多批評人士認為，聯準會此舉反而讓富有的美國人更具優勢，因此聯準會官員炒股事件爆發後也掀起輿論風暴。

受惠於寬鬆貨幣政策，美股四大指數不斷創高，吸引大批投資者投入股市，道瓊指數過去一年來已上漲將近25%，標普500指數漲超過30%，那斯達克漲40%，費城半導體指數則漲超過43%。