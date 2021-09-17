愛普(6531)日前已於110年股東會通過修改公司章程，將公司發行股票面額自10元修訂為5元，董事會進一步通過訂定變更股票面額之基準日為10月15日，面額變更後之新股票將於10月18日進行上市買賣。愛普表示，希望藉由變更股票面額，在不影響原有股東持股市值下，使流通股數增加一倍，除活絡市場交易外，更有助於公司方面靈活規劃員工股權獎勵措施，強化人才留用與召募。

目前愛普實收資本額為7億4340萬6230元，每股面額10元，流通在外股數為7434萬623股，依第二季經會計師核閱之財務報告計算，每股淨值為47.82元。每股面額變更為5元後，流通在外股數將擴大一倍成為1億4868萬1246股，依第二季經會計師核閱之財務報告計算，每股淨值則為23.91元。

愛普進一步表示，舊股票最後交易日為10月6日，停止交易期間為10月7日至15日，最後過戶日為10月10日，停止過戶期間則為10月11日至15日；並將以10月18日為新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣。

愛普自從調整營運策略後，毛利率與稅後純益持續提升，上半年營收28.61億元，營業毛利12.93億元，稅後淨利8.07億元，EPS 10.89元(面額變更前)，已超越去年全年度獲利表現（扣除處分日本孫公司利得後）；今年1~8月累計營收來到42.98億元，相較去年同期成長92.61%。

日前，愛普更宣布與力積電(6770)及台積電(2330)所合作的DRAM與邏輯晶片的真3D堆疊異質整合，已成功實現異質整合高頻寬記憶體，穩健地將營運表現持續推升。