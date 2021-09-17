蘇貞昌今赴立法院進行「3＋11」專案報告並備詢。(朱真楷攝)

3+11報告「提前流出」只給綠委？護航范雲？ 蘇貞昌：未定稿前外流會查

面對蘇貞昌在3＋11專案報告中自稱「守住疫情讓世界讚嘆」，國民黨立委陳以信今天抨擊，台灣因為3＋11破口造成800多人死亡，要你一句道歉、真相不行嗎，為何可以冷血到這種地步，可以自大自滿到這種地步。敬告蔡英文總統，你的政府草菅人命，不把人命放心上，一定會遭到台灣人民唾棄。

國民黨立委洪孟楷表示，這波疫情爆發後台灣失去800多位國人，等於有800多個家庭痛失家人，在總質詢報告前，蘇貞昌先來報告調查，結果12頁的內容，提到破口的部分只有一段，你怎樣面對這800多位逝去的寶貴生命？難道台灣會自己產生病毒嗎？甚至還講到台灣出現防疫奇蹟、台灣防疫讓世界讚嘆，你到底是在自吹自擂什麼？

此外，蘇貞昌今赴立法院進行「3＋11」專案報告並備詢，由於書面報告於昨晚提前由部分民進黨立委先行取得，在野黨被漏掉，引發時代力量立委邱顯智不滿，抨擊「這是行政部門面對立法院該有的態度嗎？」

對此，蘇貞昌赴立院備詢前表示，所有該給立院的報告都是如期限繳交送達，而疫情變化非常快速，他非常戰戰兢兢準備，不到最後一刻都沒有定稿，在沒有定稿前，若有資料外流會查清楚，沒有說給特定的哪個人。